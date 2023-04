Moviola Roma-Sampdoria: l’episodio chiave del match (Di domenica 2 aprile 2023) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: Moviola Roma-Sampdoria (inviato all’Olimpico) – l’episodio chiave della Moviola del match tra Roma e Sampdoria, valido per la 28ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Irrati. l’episodio chiave DEL match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:(inviato all’Olimpico) –delladeltra, valido per la 28ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Irrati.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Roma-Sampdoria diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del mat… - bananafish35 : @MNRuggiero @SerVessicchio Truccata la moviola per tentare di falsare la realtà. Tipico di Roma e dintorni - TizianoDiClemen : @pisto_gol Il re dei falsari blatera ancora per gli stolti : ma i fatti hanno la testa dura il gol era in fuorigi… - NicolaEuropa : @pisto_gol Il tele bim-bum -bam , Un Giornalista, con la G maiuscola, Sasssi il padre della moviola, ha detto testu… - Fabio38161792 : RT @Aquila1190: @pisto_gol Telebeam moviola a disposizione della redazione sportiva del TG2 regno incontrastato di Giorgio Martino poi fini… -