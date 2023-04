MOVIOLA – Roma-Sampdoria, Abraham ammonito ma manca un altro giallo due minuti prima (Di domenica 2 aprile 2023) Rischia grossissimo Tammy Abraham in Roma-Sampdoria e alla MOVIOLA manca di fatto quantomeno un cartellino giallo, che sommato a quello rimediato in seguito – anche se col senno di poi avrebbe probabilmente evitato quell’entrata se già gravato da un’ammonizione – avrebbe potuto portare al cartellino rosso dopo nemmeno dieci minuti per il centravanti giallorosso. manca infatti un cartellino giallo – con tanto di check per possibile rosso al Var, che però non ci sta – e dopo due minuti l’inglese rimedia un’altra ammonizione, correttissima per un brutto intervento su Leris. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Rischia grossissimo Tammyine alladi fatto quantomeno un cartellino, che sommato a quello rimediato in seguito – anche se col senno di poi avrebbe probabilmente evitato quell’entrata se già gravato da un’ammonizione – avrebbe potuto portare al cartellino rosso dopo nemmeno dieciper il centravantirosso.infatti un cartellino– con tanto di check per possibile rosso al Var, che però non ci sta – e dopo duel’inglese rimedia un’altra ammonizione, correttissima per un brutto intervento su Leris. SportFace.

