Moviola Bologna-Udinese | l’episodio chiave del match

(Di domenica 2 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 28ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Ferrieri Caputi.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __misscarmela : @Arongioe1 @Piratamorgan050 @biax84 @Carloalvino E allora ricordiamo anche del gol di Marronaro non convalidato al… -

Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Dall'Ara,e Udinese si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A ...Juventus - Verona, i casi da. Juventus - Verona, i precedenti di Marchetti con le due ... Nel 2020 - 2021 ci furono i pareggi per 2 - 2 in casa del Genoa e ospitando il, l'annata ...... Armando Palanza e Andrea Visentin ore 17:55 Calcio: Viareggio Cup 2a semifinale Torino -(... A seguire la consuetadi Filippo Grassia. Dalle 20.45, Juventus - Verona e in contemporanea ...

Bologna, Sansone: «Sempre in gol con l'Udinese, spero che...» Calcio News 24

La prova di Marchetti all'Allianz Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto laziale gestisce bene la gara, solo tre ammoniti e nessuno svarione grave ...Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall’Ara, Bologna e Udinese si affrontano nel match valido per ...