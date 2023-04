(Di domenica 2 aprile 2023) LaSud della Roma insulta l’allenatore della Sampdoriando «sei uno» e il tecnico giallorossoi tifosi. E’ accaduto durante Roma-Sampdoria all’Olimpico. Il tecnico doriano stava protestando con il direttore di gara per l’espulsione di Murillo, che ha lasciato in dieci la squadra. A questo punto laSud e poi gran parte dello stadio romano, ha iniziato ad insultareha alzato il braccio in direzione dellaper zittire i cori beceri.ha ringraziato ironicamente lo stadio portandosi la mano al petto e battendola più volte. Sugli spalti era presente anche il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. Josédemande au fans de la Roma de ne pas ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlarioDiGiovamb : 2- #RomaSampdoria 3-0. Con questa vittoria la Roma aggancia l'Inter al terzo posto a 5 punti dalla Lazio. Il gesto… - napolista : #Mourinho zittisce la Curva Sud che urla «sei uno zingaro» a #Stankovic (VIDEO) Il tecnico doriano aveva contestat… - SportRepubblica : Roma, insulti razzisti a Stankovic: Mourinho interviene e zittisce i tifosi - GiancarloPoli7 : RT @FrancescoCN12: Anche Mourinho zittisce la sud che canta 'sei uno zingaro' a Dejan Stankovic. Eh ma i Laziali... #RomaSamp - Living0777 : #RomaSamp Mourinho zittisce la sud per lui è sempre il 'suo ragazzo' del triplete ?? -

la curva e la Roma si sblocca. Sampdoria, lasciata in dieci contro undici dalla sciocca seconda ammonizione di Murillo, battuta nella ripresa da Wijnaldum, Dybala (su rigore) e El Shaarawy. Per cercare di fermare il coro è intervenuto anche Mourinho, chiedendo alla Curva di smettere, mentre Stankovic ha ringraziato, in modo ironico, lo stadio che lo continuava a insultare. Sugli spalti era presente anche il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi.

José Mourinho zittisce la Curva Sud dell'Olimpico. È successo dopo l'espulsione di Murillo al 52' che ha lasciato in dieci la Sampdoria. Veementi le proteste del tecnico blucerchiato Dejan Stankovic c ...Subito dopo l'espulsione di Murillo che ha lasciato in dieci la Sampdoria contro la Roma all'Olimpico sono state veementi le proteste di Stankovic contro il direttore di gara. Polemiche che hanno acce ...