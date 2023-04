Mourinho: «Ho ancora un anno di contratto, ma a volte i contratti non sono la cosa più importante» (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la vittoria sulla Sampdoria, l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. “Dopo l’1-0 non abbiamo giocato per chiudere tutto. Stanchezza, ritmo basso anche di testa, palle perse coi tre di centrocampo. Senza sentire grande pericolo, ma se sei basso e perdi palla e sei in vantaggio solo per 1-0 la partita è aperta. Coi cambi abbiamo migliorato, il secondo gol non arriva a caso, ma come conseguenza di un miglioramento. Solbakken aperto a destra impediva ad Augello di andare alto, le transizioni avevano profondità a destra e sinistra con El Shaarawy e Paulo davanti a Matic e Wijnaldum ci ha dato sicurezza nell’uscita palla. Partita finita anche senza il 2-0”. Ha giocato con la difesa a quattro: le è piaciuta? Potrà rigiocare a quattro anche non in emergenza? Ha i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la vittoria sulla Sampdoria, l’allenatore della Roma, José, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. “Dopo l’1-0 non abbiamo giocato per chiudere tutto. Stanchezza, ritmo basso anche di testa, palle perse coi tre di centrocampo. Senza sentire grande pericolo, ma se sei basso e perdi palla e sei in vantaggio solo per 1-0 la partita è aperta. Coi cambi abbiamo migliorato, il secondo gol non arriva a caso, ma come conseguenza di un miglioramento. Solbakken aperto a destra impediva ad Augello di andare alto, le transizioni avevano profondità a destra e sinistra con El Shaarawy e Paulo davanti a Matic e Wijnaldum ci ha dato sicurezza nell’uscita palla. Partita finita anche senza il 2-0”. Ha giocato con la difesa a quattro: le è piaciuta? Potrà rigiocare a quattro anche non in emergenza? Ha i ...

