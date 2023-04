Motomondiale | Bagnaia | ' sono arrabbiato | è una caduta che non mi spiego'

(Di domenica 2 aprile 2023) Termas de Rio Hondo, 2 apr. - (Adnkronos) - "stato sfortunato, stavo spingendo, era tutto sotto controllo ma ero al limite. Mi dispiace,particolarmentecon me stesso perché pensavo di aver capito come non farlo più". Così Francesco 'Pecco'in merito alla suanel Gp d'Argentina. "Oggi eravamo veloci, sarebbe stato un weekend perfetto con il secondo posto ma è unache non mi. Questo mi fa proprio incaz... Può capitare, ma non voglio che accada. Ora testa bassa e lavorare in vista di Austin. Non voglio entrare in un 'mood' negativo, in questo momento mi girano le scatole noncontento di me stesso e bisogna migliorare", aggiungeai microfoni di Sky Sport.

... seconda prova del2023, davanti a Zarco e Alex Marquez. Caduta, invece, per il campione del mondo in carica Pecco, giù a 8 giri dalla fine e solo 16° al traguardo. Bezzecchi è ......nel quale nel 2018 ottenne la prima vittoria nelcon la KTM in Moto3. Il pilota VR46 ha vinto per distacco ed è il nuovo leader del Mondiale per effetto della caduta di Francesco...'Non si vince un- ha spiegato lo stesso Ciambetti - se non grazie ad una squadra dove ... un'altra coppia tricolore, francesco- Ducati si sia imposta ai vertici del motogp. La ...

L’errore che non ti aspetti. Un 16° posto per Francesco Bagnaia è arrivato al termine del GP d’Argentina, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Termas de Rio Hondo, Pecco, quando era ...Francesco Bagnaia non cerca scuse dopo la scivolata nel Gran Premio d'Argentina della MotoGP quando era secondo dietro a Bezzecchi ...