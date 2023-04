MotoGp, Zarco: “Soddisfatto, importante portare a casa 20 punti” (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il secondo posto personale è stato tempo di dichiarazioni per Johann Zarco che ha sottolineato come il suo piazzamento non fosse scontato soprattutto dopo che ha dovuto rimontare. Il pilota francese ha aggiunto che portare 20 punti in cascina è stato un risultato importantissimo e che sarà importante nel futuro. Queste le parole di Zarco: “Sono molto contento, era un tracciato su cui avevamo tanta aderenza sul bagnato. Quando avevo il pneumatico usurato ho perso un pò di tempo poi, a metà gara, ho avuto un’ottima sensazione ed ho guidato con il mio stile. I primi erano troppo lontani ma, poi con la caduta di Pecco, ho guadagnato la posizione. Per fortuna c’è stato l’ultimo giro altrimenti non sarei riuscito a recuperare questo secondo posto. Venti punti che porto a ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il secondo posto personale è stato tempo di dichiarazioni per Johannche ha sottolineato come il suo piazzamento non fosse scontato soprattutto dopo che ha dovuto rimontare. Il pilota francese ha aggiunto che20in cascina è stato un risultato importantissimo e che sarànel futuro. Queste le parole di: “Sono molto contento, era un tracciato su cui avevamo tanta aderenza sul bagnato. Quando avevo il pneumatico usurato ho perso un pò di tempo poi, a metà gara, ho avuto un’ottima sensazione ed ho guidato con il mio stile. I primi erano troppo lontani ma, poi con la caduta di Pecco, ho guadagnato la posizione. Per fortuna c’è stato l’ultimo giro altrimenti non sarei riuscito a recuperare questo secondo posto. Ventiche porto a ...

