MotoGp oggi Argentina Termas, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8) (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo le emozioni della gara inaugurale la MotoGp si appresta subito a vivere un'altrettanto intensa seconda gara. In questo fine settimana, da venerdì 31 a domenica 2 aprile, si disputa il Gran Premio d'Argentina. Il favorito... Leggi su europa.today (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo le emozioni della gara inaugurale lasi appresta subito a vivere un'altrettanto intensa seconda gara. In questo fine settimana, da venerdì 31 a domenica 2 aprile, si disputa il Gran Premio d'. Il favorito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BigFeri_ : RT @VR46RacingTeam: Grazie per averci fatto sognare oggi ragazzi! ?? Thanks for this unforgettable day! ?? #argentinagp #MooneyVR46RacingT… - khiaretta93 : RT @VR46RacingTeam: Grazie per averci fatto sognare oggi ragazzi! ?? Thanks for this unforgettable day! ?? #argentinagp #MooneyVR46RacingT… - _trixiedixie_ : Mi sono fatta mille programmi per oggi da rispettare tra la gara di F1 e quella di Motogp alle 19, ma palese farò 1… - Miku_AlphaTauri : RT @VR46RacingTeam: Grazie per averci fatto sognare oggi ragazzi! ?? Thanks for this unforgettable day! ?? #argentinagp #MooneyVR46RacingT… -