MotoGP, Marco Bezzecchi vola sul bagnato in Argentina e vince la sua prima gara! Cade Bagnaia (Di domenica 2 aprile 2023) Domenica trionfale a Termas de Rio Hondo per Marco Bezzecchi, che domina sotto la pioggia e si aggiudica il Gran Premio dell’Argentina 2023, conquistando la sua prima vittoria nel Mondiale MotoGP e regalando al Team Mooney VR46 la prima affermazione nella classe regina del Motomondiale. Il Bez ha fatto il vuoto con un ritmo strepitoso, precedendo le altre Ducati di Johann Zarco e Alex Marquez. Conferma ad alti livelli per Franco Morbidelli, che bissa il quarto posto della Sprint con la Yamaha dopo aver assaporato a lungo la possibilità di tornare sul podio. Passo falso importante purtroppo per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, caduto a 8 giri dalla fine alla staccata di curva 13 mentre si trovava abbastanza saldamente in seconda posizione. Pecco ha poi ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Domenica trionfale a Termas de Rio Hondo per, che domina sotto la pioggia e si aggiudica il Gran Premio dell’2023, conquistando la suavittoria nel Mondialee regalando al Team Mooney VR46 laaffermazione nella classe regina del Motomondiale. Il Bez ha fatto il vuoto con un ritmo strepitoso, precedendo le altre Ducati di Johann Zarco e Alex Marquez. Conferma ad alti livelli per Franco Morbidelli, che bissa il quarto posto della Sprint con la Yamaha dopo aver assaporato a lungo la possibilità di tornare sul podio. Passo falso importante purtroppo per il campione del mondo in carica Francesco, caduto a 8 giri dalla fine alla staccata di curva 13 mentre si trovava abbastanza saldamente in seconda posizione. Pecco ha poi ...

