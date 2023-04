MotoGp, Marco Bezzecchi vince in Argentina ed è il nuovo leader della classifica (Di domenica 2 aprile 2023) Marco Bezzecchi del team Mooney VR46 Ducati, vince il suo primo Gran Premio, in Argentina sul circuito di Termes de Rio Hondo, e vola in testa alla classifica mondiale con 50 punti. Dietro di lui Bagnaia, a -9, che nella gara di oggi domenica 2 aprile è scivolato sulla pioggia a otto giri dal termine della gara, arrivando poi 16esimo. Secondo posto per il francese Johan Zarco su Ducati, terzo lo spagnolo Alex Marquez su Aprilia e quarto un altro italiano Franco Morbidelli su Yamaha. April 2, 2023 Leggi anche: MotoGp, Bagnaia trionfa in Portogallo davanti a Vinales. Sul podio la Ducati anche con Bezzecchi MotoGp, Bagnaia si aggiudica la prima sprint race in Portogallo: bruciato all’ultimo giro Jorge ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023)del team Mooney VR46 Ducati,il suo primo Gran Premio, insul circuito di Termes de Rio Hondo, e vola in testa allamondiale con 50 punti. Dietro di lui Bagnaia, a -9, che nella gara di oggi domenica 2 aprile è scivolato sulla pioggia a otto giri dal terminegara, arrivando poi 16esimo. Secondo posto per il francese Johan Zarco su Ducati, terzo lo spagnolo Alex Marquez su Aprilia e quarto un altro italiano Franco Morbidelli su Yamaha. April 2, 2023 Leggi anche:, Bagnaia trionfa in Portogallo davanti a Vinales. Sul podio la Ducati anche con, Bagnaia si aggiudica la prima sprint race in Portogallo: bruciato all’ultimo giro Jorge ...

