MotoGP, Marco Bezzecchi svetta nel warm-up sul bagnato in Argentina. Cinque italiani nella top7, Bagnaia non forza (Di domenica 2 aprile 2023) Domenica bagnata a Termas de Rio Hondo che si apre con una doppietta del team Mooney VR46 in occasione del warm-up del Gran Premio dell'Argentina 2023 valevole come secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Marco Bezzecchi è stato il più veloce del lotto con gomme rain in 1'45?354 sulla sua Ducati GP22, precedendo di 409 millesimi il compagno di squadra Luca Marini. Terza posizione per uno specialista del bagnato come l'australiano Jack Miller con la KTM a 521 millesimi dalla testa, davanti agli italiani Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha) che occupano la quarta e quinta piazza a meno di un secondo dal miglior crono assoluto del turno. Buoni riscontri per il giapponese Takaaki Nakagami, 6° con la Honda, mentre il campione del mondo Francesco ...

