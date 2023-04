MotoGP, Marco Bezzecchi: “Non credevo di essere così veloce sul bagnato, una sensazione bellissima” (Di domenica 2 aprile 2023) Un dominio totale: Marco Bezzecchi stravince il Gran Premio d’Argentina e ottiene la sua prima vittoria in carriera nella maniera più bella. Vittoria che arriva sulla pista nella quale aveva ottenuto il suo primo successo della carriera in Moto3 nel 2018 e ottiene questo trionfo che non dimenticherà mai nella sua vita ed è addirittura in testa al Mondiale, vista la caduta di Bagnaia. Palpabile la gioia del riminese davanti ai microfoni di Sky Sport: “Sono contentissimo, non ho parole. Sapevo che potevo essere veloce, ma non mi aspettavo di essere così veloce. Ero spaventato dalla pista bagnata, ma oggi ho avuto un feeling incredibile dal primo metro del warm-up“. “E’ stata dura, ma la sensazione è bellissima. Voglio ringraziare tutti ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Un dominio totale:stravince il Gran Premio d’Argentina e ottiene la sua prima vittoria in carriera nella maniera più bella. Vittoria che arriva sulla pista nella quale aveva ottenuto il suo primo successo della carriera in Moto3 nel 2018 e ottiene questo trionfo che non dimenticherà mai nella sua vita ed è addirittura in testa al Mondiale, vista la caduta di Bagnaia. Palpabile la gioia del riminese davanti ai microfoni di Sky Sport: “Sono contentissimo, non ho parole. Sapevo che potevo, ma non mi aspettavo di. Ero spaventato dalla pista bagnata, ma oggi ho avuto un feeling incredibile dal primo metro del warm-up“. “E’ stata dura, ma la. Voglio ringraziare tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... denkmit : MARCO BEZZECCHI IS A MOTOGP RACE WINNER - AlessioPiana130 : È tutto vero: Marco Bezzecchi è un vincitore di un Gran Premio della classe regina del motociclismo. Con una Ducati… - DraganM26882481 : RT @denkmit: MARCO BEZZECCHI IS A MOTOGP RACE WINNER - gabbooo24 : RT @umbasdeez: IL PISELLONE RIMINESE DI QUESTO PAZZO FURIOSO IN TESTA A TUTTA LA GRIGLIA DELLA MOTOGP SUL BAGNATO COSA CAZZO SEI MARCO BEZZ… - josemolina47 : RT @denkmit: MARCO BEZZECCHI IS A MOTOGP RACE WINNER -