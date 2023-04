MotoGP, Marco Bezzecchi leader del Mondiale! Può sognare con la Ducati non ufficiale? (Di domenica 2 aprile 2023) Colpo a sorpresa. Marco Bezzecchi ha fatto saltare il banco in Argentina e la tappa di Termas de Rio Hondo è stata conquistata. Dopo il secondo posto nella Sprint Race, è arrivato il primo sigillo in MotoGP, sulla stessa pista dove si era imposto in Moto3. Un circuito, quindi, particolarmente amico, che l’ha proiettato in vetta alla classifica generale (50 punti). Complice l’errore di Francesco Bagnaia, Bezzecchi va via dalla terra sudamericana da leader della graduatoria, ma soprattutto con la consapevolezza di essere un pilota che sa fare la differenza. Le condizioni erano complicate quest’oggi: c’era pioggia e l’asfalto molto scivoloso del tracciato argentino ha mietuto vittime, come Pecco. Il romagnolo, invece, è riuscito a spingere e a costruirsi un margine di vantaggio tale da riuscire a ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Colpo a sorpresa.ha fatto saltare il banco in Argentina e la tappa di Termas de Rio Hondo è stata conquistata. Dopo il secondo posto nella Sprint Race, è arrivato il primo sigillo in, sulla stessa pista dove si era imposto in Moto3. Un circuito, quindi, particolarmente amico, che l’ha proiettato in vetta alla classifica generale (50 punti). Complice l’errore di Francesco Bagnaia,va via dalla terra sudamericana dadella graduatoria, ma soprattutto con la consapevolezza di essere un pilota che sa fare la differenza. Le condizioni erano complicate quest’oggi: c’era pioggia e l’asfalto molto scivoloso del tracciato argentino ha mietuto vittime, come Pecco. Il romagnolo, invece, è riuscito a spingere e a costruirsi un margine di vantaggio tale da riuscire a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : È tutto vero: Marco Bezzecchi è un vincitore di un Gran Premio della classe regina del motociclismo. Con una Ducati… - LiaCapizzi : LA PRIMA VITTORIA. Arriva così, dominando. Marco Bezzecchi dimostra (finalmente) di esser un pilota di razza. La… - VivaEspana_Off : Marco Bezzecchi agranda la leyenda de Valentino Rossi en MotoGP - Melissa17721483 : RT @RikiClob: Un Marco, romagnolo, coi riccioli e il cerotto sul naso ha appena vinto la sua prima gara in motogp. Voglio piangere. - HaydenPaoletti : Marco Bezzecchi is the second coming of Valentino Rossi #ArgentinaGp #MotoGP -