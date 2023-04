(Di domenica 2 aprile 2023)festeggia dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, reso viscido dalla pioggia, si presentavano le condizioni ideali per il pilota del team Ducati Pramac che, come sempre, ha dimostrato di essere davvero a proprio agio sul bagnato. Dopo un inizio dinon trascendentale, il francese haletteralmente marcia nella seconda fase del campionato, andando are rabbiosamente metro dopo metro, fino a superare con estrema facilità Franco Morbidelli e, proprio nel corso dell’ultimo giro, anche Alex Marquez, andando a strappare la piazza d’onore alle spalle di Marco Bezzecchi, che oggi ha davvero fatto unaa parte. Al termine della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NanoGaitanOk : RT @Polepositionweb: #MotoGP // #ArgentinaGP 1. Marco Bezzecchi 25V 2. Johann Zarco 3. Alex Márquez 4. Franco Morbidelli 5. Jorge Martin… - OA_Sport : #MotoGP, Johann #Zarco: “Da metà gara è cambiato tutto, grande podio e splendida rimonta” #ArgentinaGP - - fredveille : MOTOGP : Marco Bezzecchi (Ducati) @VR46RacingTeam s'impose sous la pluie Argentine devant un impressionnant… - FeverGp95 : ??Argentina GP Moto GP?? ??Marco Bezzecchi ??Johann Zarco ?????? ??Alex Marquez… - SandraSDiRocco : RT @Polepositionweb: #MotoGP // #ArgentinaGP 1. Marco Bezzecchi 25V 2. Johann Zarco 3. Alex Márquez 4. Franco Morbidelli 5. Jorge Martin… -

... secondo appuntamento stagionale della. Il pilota del team VR46 va subito in testa e non si ... Seconda piazza perZarco , mentre a chiudere il podio è Alex Marquez . Quarto un ottimo ...... Alex Marquez ha conquistato la sua prima pole in carriera in. Il centauro del team Ducati ... poi Maverick Vinales su Aprilia e la Ducati Pramac diZarco . Terza fila per Luca Marini (...Uno strepitoso Marco Bezzecchi conquista il successo nel Gran Premio di Argentina 2023 didominando la gara sin dal primo giro; completano il podio un grandeZarco , che con la sua Ducati Pramac completano un'incredibile rimonta, ed Alex Marquez sulla Ducati del Team Gresini.

Bezzecchi trionfa in Argentina: è il nuovo leader del Mondiale. Bagnaia cade ed è 16° La Gazzetta dello Sport

Johann Zarco festeggia dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, reso viscido dalla piogg ...Termas de Rio Hondo, 2 apr. - (Adnkronos) – Tripletta Ducati nella gara di MotoGp Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. A trionfare dopo una gara al comando dalla prima curva è Marco Bezzecchi, nuovo ...