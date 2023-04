MotoGP | Joan Mir non recupera e salta il GP d’Argentina 2023 Le condizioni ed i tempi di recupero dello spagnolo

(Di domenica 2 aprile 2023)Mir non ce la fa e dovrà rinunciare al Gran Premio dell’Argentina, secondo appuntamento stagionale del Mondiale. Lodella Honda è stato dichiarato non idoneo dallo staff medico del circuito di Termas de Rio Hondo e si aggiunge quindi alla lunga lista di assenti, che comprende altri quattro piloti della classe regina. Il due volte campione del mondo (Moto3 nel 2017 enel 2020) ha riportato un trauma cranico e cervicale in seguito alla brutta caduta di ieri nella Sprint Race, evidenziando inoltre una sensazione di nausea e vomito anche nella mattinata odierna. La TAC e l’ecografia a cui si è sottoposto l’ex pilota Suzuki ha confermato la presenza di una lordosi fisiologica cervicale. Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, ha già svelato i possibili ...

Honda, HRC senza piloti Assente Marc Marquez per l'infortunio alla mano, che ha richiesto un'operazione ad inizio settimana, le sorti della HRC erano sulle spalle di Joan Mir

