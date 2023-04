MotoGp, in Argentina prima vittoria di Bezzecchi che vola in testa al Mondiale. Bagnaia cade (Di domenica 2 aprile 2023) L’Argentina è di Marco Bezzecchi. Al Gran premio di Termas de Río Hondo prima vittoria in carriera in MotoGp per l’italiano, in sella a una Ducati del Team VR46. Secondo posto per il francese Johan Zarco su Ducati, terzo lo spagnolo Alex Marquez su Aprilia e quarto un altro italiano: Franco Morbidelli su Yamaha. E’ invece caduto mentre era secondo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia su una Ducati ufficiale. Il campione del Mondo chiude fuori dalla zona punti Bezzecchi trionfa su una pista bagnata per la pioggia, dominando dal primo all’ultimo giro infliggendo un distacco di oltre 4? sul più diretto avversario. Proprio l’asfalto bagnato è invece costato caro a Bagnaia, che chiude sedicesimo. Alle spalle dei primi quattro, quinto posto per Jorge Martin su un’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) L’è di Marco. Al Gran premio di Termas de Río Hondoin carriera inper l’italiano, in sella a una Ducati del Team VR46. Secondo posto per il francese Johan Zarco su Ducati, terzo lo spagnolo Alex Marquez su Aprilia e quarto un altro italiano: Franco Morbidelli su Yamaha. E’ invece caduto mentre era secondo Francesco ‘Pecco’su una Ducati ufficiale. Il campione del Mondo chiude fuori dalla zona puntitrionfa su una pista bagnata per la pioggia, dominando dal primo all’ultimo giro infliggendo un distacco di oltre 4? sul più diretto avversario. Proprio l’asfalto bagnato è invece costato caro a, che chiude sedicesimo. Alle spalle dei primi quattro, quinto posto per Jorge Martin su un’altra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoGP : Bezzecchi awesome in Argentina! ?? #ArgentinaGP ???? - SkySportMotoGP : ???? ???????????????????? ???? ?????????????????? A Termas la 1^ vittoria in MotoGP 4 italiani in top ten ? - GndPrks : RT @MotoGP: Bezzecchi awesome in Argentina! ?? #ArgentinaGP ???? - BaB_46 : RT @SkySportMotoGP: ??-??-??-??-??-??-??-?? Assolo di Bezzecchi in Argentina Alle sue spalle Zarco e Marquez, 4° un super Morbidelli ?? @motogp #Sky… - GiaPettinelli : MotoGp Argentina, vittoria di Bezzecchi - Sport - ANSA -

MotoGp Argentina, vittoria di Bezzecchi Marco Bezzecchi ha vinto il gran premio d'Argentina, classe MotoGP. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex Marquez, anche loro in sella a una Ducati. Bagnaia è caduto ad 8 giri dall'arrivo, quando era ... MotoGp, in Argentina Bezzecchi trionfa sotto la pioggia e vola in testa al Mondiale. Cade Bagnaia Marco Bezzecchi su una Ducati del Team VR46 ha vinto il Gran Premio di Argentina valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito di Termes de Rio Hondo. Secondo posto per il francese Johan Zarco, terzo lo spagnolo Alex Marquez entrambi su Ducati,e quarto un altro ... MotoGP, GP Argentina: prima vittoria di Bezzecchi, caduta di Bagnaia. HIGHLIGHTS Uno straordinario Bezzecchi trionfa sul bagnato in Argentina, prendendosi la prima vittoria in carriera in MotoGP e la leadership del Mondiale: il pilota Mooney VR46 ha preceduto sul traguardo di Termas le altre Ducati di Zarco (Pramac) e Alex Marquez ... Marco Bezzecchi ha vinto il gran premio d', classe. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex Marquez, anche loro in sella a una Ducati. Bagnaia è caduto ad 8 giri dall'arrivo, quando era ...Marco Bezzecchi su una Ducati del Team VR46 ha vinto il Gran Premio divalido per il Mondiale della, sul circuito di Termes de Rio Hondo. Secondo posto per il francese Johan Zarco, terzo lo spagnolo Alex Marquez entrambi su Ducati,e quarto un altro ...Uno straordinario Bezzecchi trionfa sul bagnato in, prendendosi la prima vittoria in carriera ine la leadership del Mondiale: il pilota Mooney VR46 ha preceduto sul traguardo di Termas le altre Ducati di Zarco (Pramac) e Alex Marquez ... MotoGP, rivivi le emozioni della vittoria di Bezzecchi al GP d'Argentina La Gazzetta dello Sport In Argentina è una domenica da incorniciare per Marco Bezzecchi L'italiano centra in Sudamerica il suo primo successo in MotoGp e al tempo stesso balza in vetta al Mondiale, approfittando di una caduta di Bagnaia ... MotoGP | Gp Argentina Gara, Bezzecchi: “Vittoria Difficile descrivere le emozioni” MotoGP Gp Argentina Mooney VR46 - Straordinario Marco Bezzecchi a Termas de Rio Hondo, teatro del Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento della MotoGP 2023. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ... L'italiano centra in Sudamerica il suo primo successo in MotoGp e al tempo stesso balza in vetta al Mondiale, approfittando di una caduta di Bagnaia ...MotoGP Gp Argentina Mooney VR46 - Straordinario Marco Bezzecchi a Termas de Rio Hondo, teatro del Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento della MotoGP 2023. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ...