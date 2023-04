MotoGP GP Argentina 2023, risultati e classifica: Bezzecchi domina a Termas de Rio Hondo, Bagnaia 16° (Di domenica 2 aprile 2023) Uno strepitoso Marco Bezzecchi conquista il successo nel Gran Premio di Argentina 2023 di MotoGP dominando la gara sin dal primo giro; completano il podio un grande Johann Zarco, che con la sua Ducati Pramac completano un’incredibile rimonta, ed Alex Marquez sulla Ducati del Team Gresini. Sotto la pioggia di Termas de Rio Hondo Marco Bezzecchi parte come un missile a con la sua Ducati Mooney VR46, prendendo il comando della corsa sin dal primo giro. Il pilota italiano viene inseguito da Alex Marquez, Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, mentre il vincitore della sprint race di ieri, Brad Binder, finisce subito nelle retrovie dopo un contatto. Il centauro di scuola Valentino Rossi vola ad oltre sette secondi di vantaggio sul ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Uno strepitoso Marcoconquista il successo nel Gran Premio didindo la gara sin dal primo giro; completano il podio un grande Johann Zarco, che con la sua Ducati Pramac completano un’incredibile rimonta, ed Alex Marquez sulla Ducati del Team Gresini. Sotto la pioggia dide RioMarcoparte come un missile a con la sua Ducati Mooney VR46, prendendo il comando della corsa sin dal primo giro. Il pilota italiano viene inseguito da Alex Marquez, Francescoe Franco Morbidelli, mentre il vincitore della sprint race di ieri, Brad Binder, finisce subito nelle retrovie dopo un contatto. Il centauro di scuola Valentino Rossi vola ad oltre sette secondi di vantaggio sul ...

