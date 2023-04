MotoGP, Franco Morbidelli: “Le modifiche mi hanno dato molta fiducia, Austin sarà un test fondamentale” (Di domenica 2 aprile 2023) Franco Morbidelli può sorridere al termine del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, infatti, ha centrato il suo secondo quarto posto di questo weekend. Dopo la Sprint Race di ieri, anche nella gara vera e propria il portacolori del team Yamaha ha messo in mostra passi in avanti importanti che potrebbero davvero fargli dimenticare gli ultimi mesi quanto mai complicati. La prova odierna, corsa in condizioni davvero difficili per colpa della pioggia, ha visto la conferma di Franky rispetto a quanto visto ieri. Fino alle ultimissime fasi il pilota romano aveva in mano il podio poi, per sua sfortuna, è arrivato lo scatenato Johann Zarco. Alla fine l’italo brasiliano ha concluso al quarto posto a 7.5 secondi dall’imprendibile Marco Bezzecchi, distanziando ancora una ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)può sorridere al termine del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, infatti, ha centrato il suo secondo quarto posto di questo weekend. Dopo la Sprint Race di ieri, anche nella gara vera e propria il portacolori del team Yamaha ha messo in mostra passi in avanti importanti che potrebbero davvero fargli dimenticare gli ultimi mesi quanto mai complicati. La prova odierna, corsa in condizioni davvero difficili per colpa della pioggia, ha visto la conferma di Franky rispetto a quanto visto ieri. Fino alle ultimissime fasi il pilota romano aveva in mano il podio poi, per sua sfortuna, è arrivato lo scatenato Johann Zarco. Alla fine l’italo brasiliano ha concluso al quarto posto a 7.5 secondi dall’imprendibile Marco Bezzecchi, distanziando ancora una ...

