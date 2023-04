(Di domenica 2 aprile 2023) L’errore che non ti aspetti. Un 16° posto perè arrivato al termine del GP d’Argentina, terzo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista di Termas de Rio Hondo, Pecco, quando era in seconda posizione, ha perso il controllo della sua Ducati, in una gara che si è svolta in condizioni da bagnato. L’anteriore della GP23 ha tradito il piemontese che così è finito per prati. Riuscito comunque a risalire in sella, ha cercato di conquistare almeno un punto, ma il piazzamento conquistato non è stato sufficiente per centrare questo obiettivo. Un zero che costa anche la vetta del campionato a vantaggio di Marco Bezzecchi, che ha vinto la sua prima gara in top-class. “Sinceramente è una caduta che non riesco a spiegarmi.con me, ...

una Ducati del Team VR46 ha vinto il Gran Premio di Argentina valido per il Mondiale della MotoGP. Caduto mentre era secondo "Pecco" Bagnaia su una Ducati ufficiale. Il campione del Mondo. Tripletta Ducati nel Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. A trionfare dopo una gara al comando dalla prima curva del mondo in carica e vincitore della gare d'esordio in Portogallo. Gara da fenomeno per Marco Bezzecchi che ha conquistato la prima vittoria in carriera in MotoGP. VR46 ha vinto per distacco ed è il nuovo leader del Mondiale per effetto della caduta di Bagnaia.

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Sono molto arrabbiato con me stesso, testa bassa e lavorare" OA Sport

