MotoGP, Francesco Bagnaia e un nuovo peccato di maturità. Un errore dal passato (Di domenica 2 aprile 2023) Dire che Francesco Bagnaia sia furente al termine del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, è davvero riduttivo. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, reso viscido dalla pioggia, il portacolori del team Ducati Factory ha commesso un errore pesante, finendo nella ghiaia dell’ultimo tornantino quando aveva raggiunto la seconda posizione della gara. Oggi Marco Bezzecchi era imprendibile, e il romagnolo lo ha fatto capire sin dai primi metri, per cui per il campione del mondo in carica la seconda posizione con i 20 punti annessi rappresentavano il massimo a disposizione. Non solo, ottenere una piazza d’onore in condizioni complicate, nelle quali il torinese non ha mai brillato, avrebbe dato una iniezione di fiducia ulteriore, in un weekend non trascendentale, come si era visto anche ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Dire chesia furente al termine del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023, è davvero riduttivo. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, reso viscido dalla pioggia, il portacolori del team Ducati Factory ha commesso unpesante, finendo nella ghiaia dell’ultimo tornantino quando aveva raggiunto la seconda posizione della gara. Oggi Marco Bezzecchi era imprendibile, e il romagnolo lo ha fatto capire sin dai primi metri, per cui per il campione del mondo in carica la seconda posizione con i 20 punti annessi rappresentavano il massimo a disposizione. Non solo, ottenere una piazza d’onore in condizioni complicate, nelle quali il torinese non ha mai brillato, avrebbe dato una iniezione di fiducia ulteriore, in un weekend non trascendentale, come si era visto anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #MotoGP, Francesco #Bagnaia e un nuovo peccato di maturità. Un errore dal passato #ArgentinaGP - - OA_Sport : MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sono molto arrabbiato con me stesso, testa bassa e lavorare” - - EnglishJaun : MotoGP Argentina: Marco Bezzecchi dominates in the wet as Francesco Bagnaia makes a crucial mistake | MotoGP - liputan6dotcom : Hasil MotoGP Argentina: Francesco Bagnaia Crash, Marco Bezzecchi Mulus Rebut Juara - Ghigliottina : #MotoGP, Marco #Bezzecchi???? trionfa nell'#ArgentinaGP???? in solitaria e conquista il primo successo nella classe reg… -