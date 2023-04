MotoGP, Fabio Quartararo accusa Nakagami: “Mette sempre in pericolo gli altri piloti quando sorpassa” (Di domenica 2 aprile 2023) Delusione per il risultato ma indicazioni positive in prospettiva a livello di performance sul bagnato per Fabio Quartararo al termine del Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese della Yamaha, ritrovatosi di fatto ultimo dopo il primo giro per un sorpasso fuori misura di Takaaki Nakagami, ha messo in scena una bella rimonta fino al settimo posto arrivando addirittura vicino alla top5. “Succede sempre qualcosa nei primi giri. Oggi sono stato un po’ più aggressivo in partenza e abbiamo fatto delle prime curve molto buone, ma ci sono sempre dei piloti che nei primi giri vanno oltre i limiti”, dichiara il Diablo ai microfoni di DAZN España ricordando le fasi concitate dello start e della prima tornata del GP argentino a ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Delusione per il risultato ma indicazioni positive in prospettiva a livello di performance sul bagnato peral termine del Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale. Il francese della Yamaha, ritrovatosi di fatto ultimo dopo il primo giro per un sorpasso fuori misura di Takaaki, ha messo in scena una bella rimonta fino al settimo posto arrivando addirittura vicino alla top5. “Succedequalcosa nei primi giri. Oggi sono stato un po’ più aggressivo in partenza e abbiamo fatto delle prime curve molto buone, ma ci sonodeiche nei primi giri vanno oltre i limiti”, dichiara il Diablo ai microfoni di DAZN España ricordando le fasi concitate dello start e della prima tornata del GP argentino a ...

