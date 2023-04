MotoGP | chi è Marzo Bezzecchi? Pupillo di Valentino Rossi | talento infinito

(Di domenica 2 aprile 2023) A 24 anni, Marcoha coronato quest’oggi in Argentina uno dei suoi più grandi sogni vincendo la prima gara in. Un trionfo che era ormai nell’aria già dalla scorsa stagione, in cui il romagnolo della Ducati Mooney VR46 fu in grado di salire sul podio da rookie ad Assen con un fantastico secondo posto alle spalle del compagno di marca Pecco Bagnaia. Il nativo di Rimini classe 1998 in realtà viene considerato un grandissimogià dai tempi delle categorie inferiori, pur non avendo mai conquistato il titolo mondiale tra Moto3 e Moto2 prima di approdare alla classe regina del Motomondiale. “Bez” è un prodotto della VR46 Riders Academy, con(ed il suo team) che ha puntato su di lui a partire dal 2016 supportandolo nelle varie tappe della sua carriera internazionale. Alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Morettina24 : RT @Morettina24: #skymotori #motogp @guidomeda @Marco12_B “io non ti conosco, io non so chi sei” auto-cit #Catalunya2009 #rossilorenzo - Morettina24 : #skymotori #motogp @guidomeda @Marco12_B “io non ti conosco, io non so chi sei” auto-cit #Catalunya2009 #rossilorenzo - Edoardoleicorre : Non sapevo chi fosse questo che ha vinto in MotoGP fino a 2 giorni fa ma contenta per lui - giusymc98 : MA MI POSSO DISPERARE PURE PER LA MOTOGP??? MA CHI ME L’HA FATTO FARE - mxcldp : non dirò nulla su chi è primo in motogp lo lascio lì -

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6,5 Alla seconda gara in carriera insi mette dietro gente svezzata,... Troppi perlo scorso anno qui vinse. BRAD BINDER - VOTO SV Sfortunato al via, non parte come ...leggi anche, Bagnaia vince Gp di Portimao in Portogallo. HIGHLIGHTS FOTOGALLERY ©Ansa ... l'incontro con Valentino Rossi, i numeri e il suo tifo per la Juventus: eccoè l'uomo che ha ...... e dev'essere così perché nelladi adesso non si vince con 6 secondi di vantaggio sul ... Verso il finale dalla cabina di commento esce un 'Marco, io non ti conosco, io non sosei', citazione ...

MotoGP, chi è Marzo Bezzecchi Pupillo di Valentino Rossi, talento infinito OA Sport

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Argentina 2023: Bezzecchi è la perfezione, bravi anche Zarco, Marquez e Binder. Bagnaia bocciato ...Bezzecchi versione polso de Dios nella terra di Maradona timbra la prima vittoria in MotoGp. Delusione per il campione del mondo in carica e vincitore della gare d'esordio in ...