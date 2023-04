MotoGp Argentina, Bezzecchi trionfa davanti a Zarco e vola in testa al mondiale (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Tripletta Ducati nel MotoGp Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. A trionfare dopo una gara al comando dalla prima curva è Marco Bezzecchi, nuovo leader iridato. Il portacolori del team VR46 si impone in solitaria davanti al francese Johann Zarco e allo spagnolo Alex Marquez. Quarto posto per Franco Morbidelli con la Yamaha che si lascia alle spalle un’altra moto di Borgo Panigale, quella dello spagnolo Jorge Martin. Sesto l’australiano della Ktm Jack Miller, a seguire il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Delusione per il campione del mondo in carica e vincitore della gare d’esordio in Portogallo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, solo 16° dopo una scivolata a metà gara. Nella classifica del mondiale Bezzecchi guida con ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Tripletta Ducati nel2023 a Termas de Rio Hondo. Are dopo una gara al comando dalla prima curva è Marco, nuovo leader iridato. Il portacolori del team VR46 si impone in solitariaal francese Johanne allo spagnolo Alex Marquez. Quarto posto per Franco Morbidelli con la Yamaha che si lascia alle spalle un’altra moto di Borgo Panigale, quella dello spagnolo Jorge Martin. Sesto l’australiano della Ktm Jack Miller, a seguire il francese della Yamaha Fabio Quartararo. Delusione per il campione del mondo in carica e vincitore della gare d’esordio in Portogallo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, solo 16° dopo una scita a metà gara. Nella classifica delguida con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoGP : Bezzecchi awesome in Argentina! ?? #ArgentinaGP ???? - SkySportMotoGP : ???? ???????????????????? ???? ?????????????????? A Termas la 1^ vittoria in MotoGP 4 italiani in top ten ? - SkySportMotoGP : ??-??-??-??-??-??-??-?? Assolo di Bezzecchi in Argentina Alle sue spalle Zarco e Marquez, 4° un super Morbidelli ?? @motogp… - francescoma93 : RT @corsedimoto: GODIMENTO - Marco Bezzecchi dà paga a tutti, domina l'Argentina e va in testa al Mondiale. 'Quanto ho goduto!' #Corsedimot… - ChuckyRonaldo7 : RT @MotoGP: Bezzecchi awesome in Argentina! ?? #ArgentinaGP ???? -