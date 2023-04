MotoGp Argentina, Bezzecchi trionfa davanti a Zarco e vola in testa al mondiale (Di domenica 2 aprile 2023) Tripletta Ducati nella gara di MotoGp Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. A trionfare dopo una gara al comando dalla prima curva è Marco Bezzecchi, nuovo leader iridato. Il portacolori del team VR46 ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Tripletta Ducati nella gara di2023 a Termas de Rio Hondo. Are dopo una gara al comando dalla prima curva è Marco, nuovo leader iridato. Il portacolori del team VR46 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoGP : Bezzecchi awesome in Argentina! ?? #ArgentinaGP ???? - SkySportMotoGP : ???? ???????????????????? ???? ?????????????????? A Termas la 1^ vittoria in MotoGP 4 italiani in top ten ? - AzharFerdian1 : Congrats Marco Bezzecchi... ArgentinaGP @VR46RacingTeam @MotoGP #MotoGP #ArgentinaGP - ma_azia : La gioia degli sponsor queste magliette dell'Argentina calcio eh ???? #MotoGP - AngelinaInglese : RT @MotoGP: Bezzecchi awesome in Argentina! ?? #ArgentinaGP ???? -