MotoGP | Alex Marquez | “Tanti punti per il Mondiale | ho avuto un problema di aderenza”

Alex Marquez ha conquistato uno splendido terzo posto nel GP di Argentina 2023, seconda tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. L'alfiere della Ducati del Team Gresini ha battagliato brillantemente sull'asfalto bagnato in terra argentina, si è ben distinto in condizioni ambientali particolarmente complicate e ha saputo salire sul gradino più basso del podio alle spalle dell'indemoniato Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) e di Johann Zarco (Ducati Pramac). Alex Marquez ha analizzato la propria prestazione al termine dell'evento, palesando tutta la propria soddisfazione: "Credo che possiamo essere soddisfatti, sono contento del podio. Abbiamo fatto Tanti punti con questo podio, sono ..."

