Moto3, risultati ed ordine d’arrivo GP Argentina 2023: vince Suzuki davanti a Moreira e Migno (Di domenica 2 aprile 2023) I risultati e l’ordine di arrivo del GP d’Argentina 2023, seconda gara dell’anno del mondiale di Moto3. Tanti colpi di scena in una prova condizionata da una leggera pioggia e una pista bagnata, con diverse cadute anche nelle prime posizioni. A vincere è Tatsuki Suzuki, che sfrutta al meglio l’occasione dopo la caduta nei primi giri di un Oncu che sembrava poter tentare un allungo già durante la fase d’apertura dell gara. Dietro di lui Diogo Moreira, al suo secondo podio stagionale dopo il terzo posto di Portimao. Terza posizione per uno straordinario Andrea Migno, che precede il vincitore della prima gara Daniel Holgado e Scott Ogden. Sesto, invece, Stefano Napa. Di seguito l’ordine di arrivo. LA CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Ie l’di arrivo del GP d’, seconda gara dell’anno del mondiale di. Tanti colpi di scena in una prova condizionata da una leggera pioggia e una pista bagnata, con diverse cadute anche nelle prime posizioni. Are è Tatsuki, che sfrutta al meglio l’occasione dopo la caduta nei primi giri di un Oncu che sembrava poter tentare un allungo già durante la fase d’apertura dell gara. Dietro di lui Diogo, al suo secondo podio stagionale dopo il terzo posto di Portimao. Terza posizione per uno straordinario Andrea, che precede il vincitore della prima gara Daniel Holgado e Scott Ogden. Sesto, invece, Stefano Napa. Di seguito l’di arrivo. LA CLASSIFICA ...

