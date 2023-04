Moto3 classifica piloti 2023: punti aggiornati gara dopo gara (Di domenica 2 aprile 2023) La classifica piloti aggiornata della Moto3 2023. La nuova e avvincente stagione dei motori comincia in Portogallo, a Portimao, dove i piloti vanno a caccia di risultati e punti. Occhi puntati su Diogo Moreira, etichettato da molti addetti ai lavori come il principale favorito, ma attenzione anche ai rivali, tra cui il rookie Rueda. Da non dimenticare infine i piloti azzurri, ovvero Nepa, Fenati, Bertelle, Farioli e Rossi, determinati a dire la loro. Di seguito la classifica piloti con i punti aggiornati gara dopo gara. LA classifica 1 Daniel Holgado 38 2 Diogo Moreira 36 3 Tatsuki Suzuki 27 4 David ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Laaggiornata della. La nuova e avvincente stagione dei motori comincia in Portogallo, a Portimao, dove ivanno a caccia di risultati e. Occhi puntati su Diogo Moreira, etichettato da molti addetti ai lavori come il principale favorito, ma attenzione anche ai rivali, tra cui il rookie Rueda. Da non dimenticare infine iazzurri, ovvero Nepa, Fenati, Bertelle, Farioli e Rossi, determinati a dire la loro. Di seguito lacon i. LA1 Daniel Holgado 38 2 Diogo Moreira 36 3 Tatsuki Suzuki 27 4 David ...

