Moto2, Tony Arbolino doma l'asfalto bagnato, vince a Termas de Rio Hondo e sale in vetta al Mondiale! (Di domenica 2 aprile 2023) Tony Arbolino si conferma un grande specialista del bagnato e vince il Gran Premio dell'Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale Moto2. Il pilota lombardo del Team Marc Vds ha interpretato nel migliore dei modi le insidiose condizioni dell'asfalto (umido, ma via via sempre più asciutto) di Termas de Rio Hondo, restando per tutta la gara nel terzetto di testa e poi facendo la differenza negli ultimi due giri con un forcing pazzesco. Quarto successo in Moto2 e settimo complessivo nel Motomondiale (contando anche la Moto3) per l'azzurro, che sembra aver finalmente trovato la tanta agognata costanza di rendimento ad alti livelli e può candidarsi ad un ruolo importante nella corsa al titolo. Salgono sul podio anche lo spagnolo ...

