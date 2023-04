Moto2, Tony Arbolino: “Contento della mia gestione. Frenavo come un animale, Lopez è un matto…” (Di domenica 2 aprile 2023) Tony Arbolino trionfa sul bagnato a Termas de Rio Hondo e diventa per la prima volta in carriera leader del Mondiale Moto2. Un primato parziale e non particolarmente indicativo, visto che sono andate in archivio solo le prime due gare della stagione, tuttavia il lombardo del Team Marc Vds sembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio e potrà svolgere un ruolo da protagonista nel 2023 in ottica iridata. Lo Squalo di Garbagnate si è imposto nel Gran Premio dell’Argentina avendo la meglio dopo una sfida spettacolare sullo spagnolo Alonso Lopez e sul britannico Jake Dixon, centrando così la sua quarta affermazione nella classe mediana del Motomondiale dopo i tre successi della scorsa annata. Tony ha poi liberato tutte le sue emozioni ai microfoni di Sky ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)trionfa sul bagnato a Termas de Rio Hondo e diventa per la prima volta in carriera leader del Mondiale. Un primato parziale e non particolarmente indicativo, visto che sono andate in archivio solo le prime due garestagione, tuttavia il lombardo del Team Marc Vds sembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio e potrà svolgere un ruolo da protagonista nel 2023 in ottica iridata. Lo Squalo di Garbagnate si è imposto nel Gran Premio dell’Argentina avendo la meglio dopo una sfida spettacolare sullo spagnolo Alonsoe sul britannico Jake Dixon, centrando così la sua quarta affermazione nella classe mediana del Motomondiale dopo i tre successiscorsa annata.ha poi liberato tutte le sue emozioni ai microfoni di Sky ...

