Moto2 | risultati ed ordine d’arrivo GP Argentina 2023 | trionfo di Arbolino | che va in testa al Mondiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Moto2 #ArgentinaGP | Tony #Arbolino vince e va in testa al Mondiale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Quinto podio consecutivo per il pilota italiano, battuti #Lopez e #Dixon - https://t… - motograndprixit : #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Quinto podio consecutivo per il pilota italiano, battuti #Lopez e #Dixon - - sportli26181512 : Moto2, GP Argentina: pole di Alonso Lopez, 6° Vietti. I risultati delle qualifiche: Il pilota spagnolo del team Bos… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Il pilota della #SpeedUp ha preceduto #Canet e #Chantra, #Arbolino è ottavo - https:… -

, GP Argentina: la griglia di partenza FOTOGALLERY %s Foto rimanenti motogp MotoGP, la griglia di partenza del GP Argentina Prima fila tutta Ducati: Alex Marquez (team Gresini) firma la prima ...Prima spazio per la Moto3 alle 16:00 e per laalle 17:20. Il programma a 360° del motorsport annovera anche F3 e F2 in pista a Melbourne in Australia con le Feature Race, poi sarà la F1 a ...La griglia di partenza del Gran Premio di Argentina 2023 , dove è in corso di svolgimento il secondo weekend del Mondiale di: ecco ie la classifica delle qualifiche. Sarà Lopez a partire in pole position, seguito in prima fila da Canet e Chantra. Scopriamo di seguito la griglia di partenza in vista della ...

Moto2, GP Argentina: pole di Alonso Lopez, 6° Vietti. I risultati delle qualifiche Sky Sport

Moto2 Gp Argentina Gara - Uno straordinario Tony Arbolino ha vinto il Gran Premio d'Argentina classe Moto2, seconda gara del Motomondiale 2023. Il pilota italiano del Team Marc VDS ha tagliato il trag ...Sul circuito di Termas de Rio Hondo Circuit è il giorno del GP d'Argentina. Alle 16 scatta la Moto3, con Sasaki in pole. Alle 17.15 sarà il turno della Moto2 con Alonso Lopez davanti a tutti. Alle 19 ...