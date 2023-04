(Di domenica 2 aprile 2023) Niente gp d'per Joan Mir. Il pilota spagnolo della Honda, dopo la caduta nella Sprint race di ieri, non sarà in griglia nella gara in programma stasera: ha riportato une ...

Niente gp d'Argentina per Joan Mir. Il pilota spagnolo della Honda, dopo la caduta nella Sprint race di ieri, non sarà in griglia nella gara in programma stasera: ha riportato un trauma cranico e cervicale, fa sapere il team Honda. Lo staff medico della Motogp ha confermato che Mir, che ieri era stato portato in ospedale per accertamenti, ha anche sensazione di nausea e vomito.

Moto: trauma cranico e cervicale, Mir salta gp Argentina - Moto Agenzia ANSA

