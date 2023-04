Moto GP | Miller | “Abbiamo ottenuto punti solidi | ma c’è ancora margine di miglioramento”

(Di domenica 2 aprile 2023) Jackha conquistato la sesta posizione al Gran Premio Dell’Argentina 2023, secondo appuntamento del fittissimo calendario delmondiale 2023. Ilciclista australiano, in sella alla KTM, ha raccolto un ritardo di +10.562, balzando al sesto posto della classifica piloti con 25. Una buona gara quella dell’oceanico, capace di recuperare ben dieci posizioni rendendosi artefice di una bella scalata che l’ha portato dalla sedicesima alla sesta piazza. Proprio su questo aspetto si è concentrato Jack in mixed zone: “Non è stato così male. Poi ho fatto un paio di buoni giri, ho fatto dei tempi decenti e ho visto che mi stavo avvicinando ai ragazzi davanti a me“. Un bilancio dunque positivo per: “È stata una gara lunga sotto la pioggia. Ma laha funzionato molto ...

L’Argentina è di Marco Bezzecchi. Al Gran premio di Termas de Río Hondo prima vittoria in carriera in MotoGp per l’italiano, in sella a una Ducati del Team VR46. Secondo posto per il francese Johan Za ...E’ stato un trionfo per Marco Bezzecchi, il Gp d’Argentina, seconda prova del motomondiale. Ha vinto e il suo primo successo in Moto Gp lo porta al primo posto della classifica ...