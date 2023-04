(Di domenica 2 aprile 2023)ha chiuso alil GP d’Argentina, secondo appuntamento delmondiale 2023. Il pilota spagnolo in forza alla Pramac Racing Ducati ha guadagnato un ritardo di +10.565 rispetto al leader Marco Bezzecchi, abile a registrare un tempo di 44:28.518. Un piazzamento che ha concesso all’iberico di raccogliere al momento l’ottava posizione nella classifica piloti con 22 punti. Intervenuto in mixed zone,ha commentato la sua prestazione: “È stata una gara dura e lunga, ma mi sono divertito molto. L’anno scorso sono scivolato molto sul bagnato e prima della gara non ero proprio sicuro della mia prestazione. Ma poi ho fatto una grande gara e ho avuto molta fiducia nelle gomme anteriori. Ora abbiamo una base per il resto dell’anno.ho ...

Ai piedi del podio la Yamaha di Franco Morbidelli, quintoMartin, sesto Jack Miller, settimo ... Di solito non vado veloce sul bagnato ma ho avuto un feeling particolare con la. Restare ......Numero PilotaGiri Tempo Punti 1 72 Marco Bezzecchi Ducati 25 - 25 2 5 Johann Zarco Ducati 25 4.085 20 3 73 Alex Marquez Ducati 25 4.681 16 4 21 Franco Morbidelli Yamaha 25 7.581 13 5 89...Quarto posto per Franco Morbidelli con la Yamaha che si lascia alle spalle un'altradi Borgo Panigale, quella dello spagnoloMartin. Sesto l'australiano della Ktm Jack Miller, a seguire il ...

Moto Gp, Jorge Martin: "Preoccupato all'inizio per la pioggia, contento del mio quinto posto" OA Sport

Marco è legato al nove volte campione del mondo che lo ha fatto crescere nella sua Academy. Terzo in Moto3 e in Moto2, fa della lettura della gara il suo punto di forza, proprio come Valentino ...L’Argentina è di Marco Bezzecchi. Al Gran premio di Termas de Río Hondo prima vittoria in carriera in MotoGp per l’italiano, in sella a una Ducati del Team VR46. Secondo posto per il francese Johan Za ...