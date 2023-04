Moto GP, in Argentina trionfa Bezzecchi: cade Bagnaia a 8 giri dalla fine (Di domenica 2 aprile 2023) Marco Bezzecchi ha vinto il gran premio d’Argentina, classe MotoGP. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex Marquez, anche loro in sella a una Ducati. Bagnaia è caduto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 aprile 2023) Marcoha vinto il gran premio d’, classeGP. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex Marquez, anche loro in sella a una Ducati.è caduto...

