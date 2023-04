Moto Gp: Bezzecchi trionfa in Argentina e scavalca in classifica Bagnaia. Che cade e non prende punti (Di domenica 2 aprile 2023) E' stato un trionfo per Marco Bezzecchi, il Gp d'Argentina, seconda prova del Motomondiale. Ha vinto e il suo primo successo in Moto Gp lo porta al primo posto della classifica mondiale. Bezzecchi è stato in testa dall'inizio alla fine. Dietro di lui il francese Johann Zarco a 4"085 e terzo Alex Marquez a 4"681. Quarta la Yamaha di Franco Morbidelli, quinto Jorge Martin, sesto Jack Miller, settimo il francese Fabio Quartararo, ottavo Luca Marini, nono Alex Rins e decimo l'italiano Fabio Di Giannantonio. Fuori zona punti Pecco Bagnaia Leggi su firenzepost (Di domenica 2 aprile 2023) E' stato un trionfo per Marco, il Gp d', seconda prova delmondiale. Ha vinto e il suo primo successo inGp lo porta al primo posto dellamondiale.è stato in testa dall'inizio alla fine. Dietro di lui il francese Johann Zarco a 4"085 e terzo Alex Marquez a 4"681. Quarta la Yamaha di Franco Morbidelli, quinto Jorge Martin, sesto Jack Miller, settimo il francese Fabio Quartararo, ottavo Luca Marini, nono Alex Rins e decimo l'italiano Fabio Di Giannantonio. Fuori zonaPecco

