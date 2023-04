Moto GP Argentina: prima vittoria di Bezzecchi. Bagnaia fuori dalla zona punti (Di domenica 2 aprile 2023) Grande trionfo per Marco Bezzecchi nella seconda tappa del Mondiale 2023 di Moto GP. Dopo il secondo posto nella Sprint e il miglior tempo nel warm up, il pilota romagnolo conquista la sua prima vittoria. Francesco Bagnaia fuori dalla zona punti a causa di una scivolata. È straordinaria la tre giorni in Argentina di Marco Bezzecchi che, dopo aver ottenuto il secondo posto nella Sprint e il miglior tempo nel warm up, ottiene una splendida vittoria nella seconda tappa del Mondiale 2023 di Moto GP. All’Autodromo di Termas de Río Hondo il pilota romagnolo ottiene il suo primo e meritatissimo centro in premier class. Aumentando giro dopo giro scatta al comando ottenendo uno ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023) Grande trionfo per Marconella seconda tappa del Mondiale 2023 diGP. Dopo il secondo posto nella Sprint e il miglior tempo nel warm up, il pilota romagnolo conquista la sua. Francescoa causa di una scivolata. È straordinaria la tre giorni indi Marcoche, dopo aver ottenuto il secondo posto nella Sprint e il miglior tempo nel warm up, ottiene una splendidanella seconda tappa del Mondiale 2023 diGP. All’Autodromo di Termas de Río Hondo il pilota romagnolo ottiene il suo primo e meritatissimo centro in premier class. Aumentando giro dopo giro scatta al comando ottenendo uno ...

