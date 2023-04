Morto in guerra Vitalii Merinov: chi era il campione mondiale di kickboxing (Di domenica 2 aprile 2023) Vitalii Merinov, il quattro volte campione del mondo di kickboxing, è Morto in guerra in Ucraina. Aveva scelto di arruolarsi nell'esercito come volontario. Lascia la moglie e la figlia di due anni Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023), il quattro voltedel mondo di, èinin Ucraina. Aveva scelto di arruolarsi nell'esercito come volontario. Lascia la moglie e la figlia di due anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Vitalii Merinov, morto in guerra il campione del mondo di kickboxing ucraino - Devabole : RT @romatoday: Merinov, il campione del mondo di kickboxing è morto al fronte in Ucraina - Martina7_totale : RT @sportface2016: #Ucraina, è morto in guerra Vitalii #Merinov: è stato 4 volte campione del mondo di kickboxing - lasottiletrama : RT @confundustria: Floridia Siracusa Si chiamava Toumani aveva 26 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto colpito al capo dal braccio di una… - alba54239901 : RT @repubblica: Vitalii Merinov, morto in guerra il campione del mondo di kickboxing ucraino -