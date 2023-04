Monza, Palladino: «C’è rammarico, ma sono soddisfatto della prestazione» (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Raffaele Palladino dopo la sconfitta del Monza contro la Lazio: «Il primo gol l’abbiamo preso per ingenuità, un po’ rocambolesco» Brutta domenica per Palladino ed il Monza, usciti sconfitti dalla sfida contro la Lazio per 2-0. Il tecnico dei brianzoli ha analizzato il match ai microfoni di DAZN. LE PAROLE– «C’è tanto rammarico, giocare contro la Lazio che viene da questo buon momento, giocare contro la miglior difesa e che ha un grande palleggio, finire con rammarico è un aspetto positivo. Il primo gol l’abbiamo preso per ingenuità, un po’ rocambolesco, ci sono stati un po’ di rimpalli. Siamo poi stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio. Abbiamo avuto due palle gol con Sensi e Petagna, poi abbiamo ripreso un altro gol per individualità loro su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Raffaeledopo la sconfitta delcontro la Lazio: «Il primo gol l’abbiamo preso per ingenuità, un po’ rocambolesco» Brutta domenica pered il, usciti sconfitti dalla sfida contro la Lazio per 2-0. Il tecnico dei brianzoli ha analizzato il match ai microfoni di DAZN. LE PAROLE– «C’è tanto, giocare contro la Lazio che viene da questo buon momento, giocare contro la miglior difesa e che ha un grande palleggio, finire conè un aspetto positivo. Il primo gol l’abbiamo preso per ingenuità, un po’ rocambolesco, cistati un po’ di rimpalli. Siamo poi stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio. Abbiamo avuto due palle gol con Sensi e Petagna, poi abbiamo ripreso un altro gol per individualità loro su ...

