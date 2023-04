Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monza, le pagelle di CM: Marlon e Donati crollano, Ciurria l'ultimo ad arrendersi: Monza-Lazio 0-2 Monza Di Gregori… - 11contro11 : Le pagelle di #Monza-#Lazio (0-2): biancocelesti sempre più secondi #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - LALAZIOMIA : RT @laziopress: PAGELLE – Pedro corre si sacrifica e anticipa, Milinkovic manda un segnale. Che partita (ancora) di Zaccagni - LALAZIOMIA : Monza, le pagelle di CM: Marlon e Donati crollano, Ciurria l'ultimo ad arrendersi - laziopress : PAGELLE – Pedro corre si sacrifica e anticipa, Milinkovic manda un segnale. Che partita (ancora) di Zaccagni… -

Niente da fare per ilche rimane fermo a 34 punti, comunque ben distante dalla diciottesima posizione occupata dal Verona (+15). Per la formazione di Palladino si tratta della dodicesima ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Lazio , match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All'U - Power Stadium grande partenza degli ...Ilci prova, ma non riesce a segnare: la Lazio è sempre più seconda in classifica. LEE I VOTI

Monza-Lazio, le pagelle di Benedetti: “Pesantissima! Un consiglio per Lotito…” Cittaceleste.it

Palladino troppo conservativo, esterni bloccati e palleggio sterile. Le punte non pungono. Marcatori: pt 13’ Pedro, st 11’ Milinkovic-Savic Monza (3-4-2-1) Di Gregorio 6; Marlon 5 (14’st Antov 6), Pab ...Di seguito le pagelle dei biancocelesti di Monza-Lazio a cura di Stefano Spinelli Provedel 6,5: una parata decisiva su colpo di ...