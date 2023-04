Monza-Lazio | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 2 aprile 2023) La stagione diA entra nella sua fase più calda, con i punti a disposizione che assumono sempre maggior importanza. Tra gli incontri più interessanti della ventottesima giornata troviamo, in programma alle ore 15:00 all’U-Power Stadium. Un match che mette di fronte dueche stanno sorprendendo. Da un lato i padroni di casa, che alla loro prima esperienza nella massimasi stanno decisamente ben comportando: sono 34 i punti per la squadra di Palladino, al momento in tredicesima posizione in classifica, a +15 sulla zona retrocessione. Campionato di assoluto livello anche per gli ospiti, che stazionano addirittura in seconda posizione con 52 punti, con due lunghezze di vantaggio sull’Inter. Gli uomini di Sarri, con la capolista Napoli a distanza ormai siderale, possono ...

Alle ore 15 in campo all'U Power Stadium la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Palladino e Sarri Alle ore 15 in campo all'U Power Stadium la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le ...Napoli - Milan marcatore sì Simeone (quota 2,75)1X (1,75) Roma - Sampdoria gol (2,20) Angers - Nizza 2 (1,57) Quaterna da 16,6 volte la postaCinquanta giorni dopo la rovinosa sconfitta contro l'Atalanta lasi presenta ada seconda in classifica e con tredici punti conquistati nelle ultime cinque gare senza subire gol. Tra le vittime illustri di questo periodo straordinario Napoli e Roma, ma ...

Monza-Lazio, Sarri: "Immobile non è ancora al 100%, vedremo se potremo usarlo per uno spezzone"

Il bottino della sua miglior stagione in Serie A (10 gol nella stagione 2014/15) è ancora lontano, ma già andando a segno contro il Monza eguaglierebbe il secondo personale record di reti in ...RASSEGNA STAMPA - Una stagione niente male quella che sta disputando il Monza, neopromossa, in Serie A. Il lavoro della squadra e soprattutto di Palladino soddisfa e non poco Silvio Berlusconi ...