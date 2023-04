Monza-Lazio, Sarri: “Mi vedo biancoceleste a vita, vorrei finire qui” (Di domenica 2 aprile 2023) Maurizio Sarri ha dichiarato la sua fede per la Lazio dopo la vittoria dei suoi ragazzi in trasferta contro il Monza: “Ho un contratto di due anni, alla Lazio sto bene. Mi sento partecipe, mi sento dentro al progetto, mi fanno sentire importante. Se non succede qualcosa di clamoroso, mi vedo in un progetto a lunga scadenza. Voglio smettere alla Lazio. È una realtà strana: se vi entri, la lazialità ti invade”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Maurizioha dichiarato la sua fede per ladopo la vittoria dei suoi ragazzi in trasferta contro il: “Ho un contratto di due anni, allasto bene. Mi sento partecipe, mi sento dentro al progetto, mi fanno sentire importante. Se non succede qualcosa di clamoroso, miin un progetto a lunga scadenza. Voglio smettere alla. È una realtà strana: se vi entri, la lazialità ti invade”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Con il gol di Pedro a Monza la #Lazio ha segnato in trasferta a 67 squadre su 67 incontrate in serie A (manca solo… - jacopozibellini : RT @AllRoundLazio: ??| BERLUSCONI: 'Bellissima partita. La differenza è soltanto nei due gol, uno ‘trovato’ in area, l’altro un fantastico c… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Sarri, per giocare a Monza serve sacrificio Il tecnico della Lazio, 'loro bravi nel palleggio' - sportli26181512 : Monza-Lazio, le pagelle: brilla Milinkovic (7), bene Sensi (6,5): Monza-Lazio, le pagelle: brilla Milinkovic (7), b… - StadioSport : Video Gol Highlights Monza-Lazio 0-2: Sintesi 2-4-2023: Video Gol e Highlights Monza-Lazio 0-2, 28° Giornata Serie… -