Monza-Lazio oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) La ventottesima giornata di Serie A vedrà oggi ben cinque partite da disputare. Fra queste, la Lazio va a difendere il secondo posto in classifica andando all'U-Power Stadium, casa del Monza ormai vicinissimo alla salvezza. I brianzoli possono giocare questa partita senza l'assillo di fare punti per forza, e in sfide contro avversari di alto rango è spesso riuscita a fare bene. Mister Palladino dovrà fare a meno di Armando Izzo in difesa e Matteo Pessina a centrocampo; favoriti per sostituirli Marlon, che farà reparto con Pablo Marì e Caldirola, e Machin per affiancare Stefano Sensi. In casa Lazio buonissime notizie per Maurizio Sarri: ritorna infatti Ciro Immobile, fuori dalla trasferta di Napoli del 3 marzo. Sembra ancora prematuro però vederlo in campo dal primo minuto, il tecnico dovrebbe ...

