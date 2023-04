Monza-Lazio, le probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 15 in campo all’U Power Stadium la sfida di Serie A tra Monza e Lazio, ecco le probabili formazioni con le scelte di Palladino e Sarri Alle ore 15 in campo all’U Power Stadium la sfida di Serie A tra Monza e Lazio, ecco le probabili formazioni con le scelte di Palladino e Sarri. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Raffaele Palladino. Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 15 in campo all’U Power Stadium la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Palladino e Sarri Alle ore 15 in campo all’U Power Stadium la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Palladino e Sarri.(3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Raffaele Palladino.(4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

