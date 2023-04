Monza-Lazio, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 aprile 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Monza-Lazio, sfida valevole per la 28° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Palermo, e dal quarto uomo Massa. VAR e AVAR saranno rispettivamente Pairetto e Banti. Calcio d’inizio alle 15 all’U-Power Stadium di Monza. Reduce da due pareggi consecutivi contro Hellas Verona e Cremonese, il Monza proverà subito a tornare alla vittoria al rientro dalla sosta. Davanti però, gli uomini di Raffaele Palladino se la dovranno vedere contro una Lazio in un ottimo stato di forma, e in piena corsa per un posto nella prossima Champions. Nel match d’andata, i brianzoli provarono a mettere alle corde i capitolini, ma la rete firmata dal giovane Luka ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 aprile 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 28° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Palermo, e dal quarto uomo Massa. VAR e AVAR saranno rispettivamente Pairetto e Banti. Calcio d’inizio alle 15 all’U-Power Stadium di. Reduce da due pareggi consecutivi contro Hellas Verona e Cremonese, ilproverà subito a tornare alla vittoria al rientro dalla sosta. Davanti però, gli uomini di Raffaele Palladino se la dovranno vedere contro unain un ottimo stato di forma, e in piena corsa per un posto nella prossima Champions. Nel match d’andata, i brianzoli provarono a mettere alle corde i capitolini, ma la rete firmata dal giovane Luka ...

