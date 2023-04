Monza-Lazio (domenica 2 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 2 aprile 2023) Trasferta insidiosa per la Lazio che cerca i punti per alimentare la corsa alla Champions League contro il Monza. I brianzoli dopo non essere andati oltre il pareggio 1-1 contro la Cremonese potrebbero avere definitivamente abbandonato i sogni di settimo posto e la squadra di Palladino ha aperto una striscia di tre risultati utili consecutivi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 2 aprile 2023) Trasferta insidiosa per lache cerca i punti per alimentare la corsa alla Champions League contro il. I brianzoli dopo non essere andati oltre il pareggio 1-1 contro la Cremonese potrebbero avere definitivamente abbandonato i sogni di settimo posto e la squadra di Palladino ha aperto una striscia di tre risultati utili consecutivi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 28): - Bologna vs Udinese 7:30 - Monza vs Lazio 10:00 - Spezia vs Salernitana 10… - Freddy13Perez : Monza vs Lazio, 9:00AM. - MrPredictor24 : Roma vs Sampdoria | Monza vs Lazio | Bologna vs Udinese | Spezia vs Salernitana Serie A 2022-23… - LucaColucci1 : RT @Calciodiretta24: Monza – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -