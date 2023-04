Monza - Lazio diretta 0 - 2 | Pedro e Milinkovic in gol | Sarri in fuga

(Di domenica 2 aprile 2023)- Serviva una vittoria per dare continuità dopo il derby vinto. Serviva una vittoria per rimanere in alto e capofila del treno Champions. Tutto fatto con il. Lavola con il gol di ...

Commenta per primo: 0 - 2 Marcatori : 13' pt Pedro, 11' st Milinkovic - Savic Assist : -(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon (14' st Antov), Pablo Marì, Donati; Ciurria, Rovella (14' st Colpani), ...Lasbancae allunga le mani sul secondo posto, portandosi a +5 sull'Inter e prendendo il largo in chiave volata Champions. La squadra di Sarri passa col gol di Pedro al 13', poi blinda il ...0 - 2 LA CRONACA Al 13' biancocelesti in vantaggio con Pedro. Zaccagni scappa a Marlon e cerca uno scarico all'indietro, Rovella devia leggermente il pallone che finisce in una zona in ...

Marcatori: 13' Pedro (L), 10' st Milinkovic-Savic (L). MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (13' st Antov), Pablo Marí, Donati; Ciurria, Machin (35' st Barberis ...In avvio di incontro non c'è Immobile, Sarri preferisce non rischiare il proprio capitano e si affida a Pedro. Palladino invece rinuncia a Birindelli, sulla fascia va Ciurria, mentre sale Sensi sulla ...