Monza-Lazio 0-2, Palladino: “Soddisfatti della prestazione, diamo segnale per il futuro” (Di domenica 2 aprile 2023) “Oggi ci è mancato il gol, c’è tanto rammarico perché giocare contro questa Lazio, che ha la miglior difesa e grandi individualità, in questo modo è importante. Purtroppo abbiamo preso il primo gol per una nostra ingenuità, siamo andati sotto in maniera immeritata ma siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Abbiamo avuto due palle gol, poi nella ripresa abbiamo subito il raddoppio su calcio piazzato ma mi è piaciuto il carattere della mia squadra. Credo che comunque dobbiamo essere Soddisfatti di questa prestazione. Mi focalizzerei molto sulla prestazione nostra, abbiamo affrontato sempre la seconda classifica. Queste partite ci danno delle buone indicazioni”. Così Raffaele Palladino, tecnico del Monza, parla del match contro la Lazio ai microfoni ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) “Oggi ci è mancato il gol, c’è tanto rammarico perché giocare contro questa, che ha la miglior difesa e grandi individualità, in questo modo è importante. Purtroppo abbiamo preso il primo gol per una nostra ingenuità, siamo andati sotto in maniera immeritata ma siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Abbiamo avuto due palle gol, poi nella ripresa abbiamo subito il raddoppio su calcio piazzato ma mi è piaciuto il caratteremia squadra. Credo che comunque dobbiamo esseredi questa. Mi focalizzerei molto sullanostra, abbiamo affrontato sempre la seconda classifica. Queste partite ci danno delle buone indicazioni”. Così Raffaele, tecnico del, parla del match contro laai microfoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Con il gol di Pedro a Monza la #Lazio ha segnato in trasferta a 67 squadre su 67 incontrate in serie A (manca solo… - pasqualinipatri : Monza-Lazio, Provedel: “Abbiamo dato continuità alla vittoria nel derby. L’ennesimo clean sheet? E’ anche merito de… - pasqualinipatri : Monza-Lazio, Felipe Anderson: “Fondamentale sbloccarla per primi. Dobbiamo pensare partita dopo partita”… - pasqualinipatri : Monza-Lazio, le esultanze social dei calciatori biancocelesti dopo la vittoria | FOTO - laziolivetv : Monza Lazio, Sarri: 'Vittoria importante, ma il percorso è ancora molto lungo' -