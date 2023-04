Monza? Ci vuol altro per fermare questa Lazio! Eppure… (Di domenica 2 aprile 2023) Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite. Vi pare poco? La Lazio è arrivata a Monza convinta dei suoi mezzi, anche se per vincere occorre usarli tutti. Coi brianzoli, che non sono stati a guardare, li ha usati dominando tranquillamente, tenendo a distanza di sicurezza i locali, pur aggressivi, ma poco in grado di trasformare l’aggressività (cinque cartellini gialli contro due ai romani) in azioni concrete. Eppure… Eppure la Lazio è sempre la solita: quando crede, stavolta sul 2-0 giustamente, di aver vinto la partita, mette i remi in barca, cerca le margherite sul tappeto erboso (non ce ne sono, è un’erba xenofoba), e si ferma a guardare di qua e di là. E arrivano puntualmente i pericoli da avversari che provano a recuperare lo svantaggio. Sarri urla, spedisce a quel paese chi rallenta, chi sbaglia, ma i suoi ragazzi non lo ascoltano. ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023) Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite. Vi pare poco? La Lazio è arrivata aconvinta dei suoi mezzi, anche se per vincere occorre usarli tutti. Coi brianzoli, che non sono stati a guardare, li ha usati dominando tranquillamente, tenendo a distanza di sicurezza i locali, pur aggressivi, ma poco in grado di trasformare l’aggressività (cinque cartellini gialli contro due ai romani) in azioni concrete.Eppure la Lazio è sempre la solita: quando crede, stavolta sul 2-0 giustamente, di aver vinto la partita, mette i remi in barca, cerca le margherite sul tappeto erboso (non ce ne sono, è un’erba xenofoba), e si ferma a guardare di qua e di là. E arrivano puntualmente i pericoli da avversari che provano a recuperare lo svantaggio. Sarri urla, spedisce a quel paese chi rallenta, chi sbaglia, ma i suoi ragazzi non lo ascoltano. ...

