Monza, Berlusconi: «Parleremo del rinnovo del contratto di Palladino a salvezza»

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento in campionato del club lombardo Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Siamo molto soddisfatti di lui, con la sua conduzione tecnica il Monza sta giocando un campionato fra i migliori mai disputati da una squadra alla sua prima stagione in Serie A. Palladino è un giovane allenatore con un grande futuro. Ne apprezzo non solo le idee tecniche, ma anche lo stile e la determinazione. Di contratto siamo d'accordo di parlare, anche per ragioni scaramantiche, solo a salvezza matematicamente acquisita, ma in verità i nostri obiettivi sono più alti».

