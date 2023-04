Monza | Berlusconi | “Bellissima partita contro la Lazio | forse la migliore in Serie A”

(Di domenica 2 aprile 2023) ‘Unalain seria A del mioe ovviamente anche laha disputato un’ottima”. Queste le parole di Silviodopo la vittoria dellain casa del. “Possesso palla 57%43%. La differenza è soltanto nei due gol, uno ‘trovato’ in area, l’altro un fantastico calcio di punizione imparabile da fuori area. Quindi avanti tutta!! Forzae Forza” conclude. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : MONZA: BERLUSCONI, “BELLISSIMA PRESTAZIONE, FORSE NOSTRA MIGLIOR PARTITA IN SERIE A” - - 1cyberella : Monza 0 - Lazio 2 E niente... Questo pullman non vuole proprio partire...! #2aprile #MonzaLazio #Monza #Lazio #Pullman #Berlusconi - OliGiroud9fan : @farted94 che bello che ci siamo risparmiati il servizio leccaculo sul Monza di Berlusconi da parte di Sportmediaset - gur_issam : Er solito scandalo... Er potere de Lodido... Tutto un accordo con i senatori de Forza Italia... Chi e che odia di p… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Nel giorni di Napoli-Milan, Berlusconi si racconta ???? E sulla stagione del Monza ?? -

Nel corso di una bella intervista a La Gazzetta dello Sport , Silvio, numero uno deled ex prsidente del Milan, ha avuto modo di parlare della squadra rossonera anche in vista del big match di oggi contro il Napoli . Parlando del tecnico Pioli e di ...Silvio, presidente del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento in campionato del club lombardo Silvio, presidente del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE ...Estratto da leggo.it diego maradona silvioSilvio, adesso proprietario del, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport un retroscena di mercato di quando era il presidente del Milan. Retroscena piccante perché riguarda Diego Armando ...

Berlusconi resta al San Raffaele: come sta il patron del Monza, nuovi accertamenti Virgilio Sport

Scorrono intrepide le ore in attesa di Napoli-Milan, primo atto della trilogia che porterà le due compagini verso il doppio confronto europeo. Vista la caratura degli imminenti incontri di Champions, ...La centesima casalinga del Monza targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani coincide con il record assoluto di presenze: ...